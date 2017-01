IKEA roept strandstoel terug na beknellingen

Dinsdag 24 januari 2017 07:16

AMSTERDAM (ANP) - IKEA roept de strandstoel MYSINGSÖ terug. Het bedrijf kreeg vijf meldingen over bekneld geraakte vingers. Klanten kunnen de strandstoel inleveren bij elk IKEA woonwarenhuis. Daar krijgen zij het volledige aankoopbedrag terug.

Voor zover bekend zijn er geen meldingen over verwondingen in Nederland binnengekomen. De MYSINGSÖ strandstoel was sinds februari 2013 wereldwijd verkrijgbaar