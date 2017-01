Nederlandse bonusregels gelden niet voor importbanken - media

Dinsdag 24 januari 2017 16:42 Dijsselbloem praat met internationale banken over verhuizing naar Nederland.(ABM FN-Dow Jones) Internationale banken die als gevolg van de Brexit hun hoofdkantoor naar Nederland willen verhuizen, hoeven geen rekening te houden met de Nederlandse bonuswetgeving. Dit zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag in zijn wekelijks gesprek op RTL Z."In de wet staat al dat internationale concerns die in en vanuit Nederland werken, dat daar die strengere eis niet voor geldt", aldus Dijsselbloem. Nederlandse wetgeving schrijft voor dat bankiers geen bonus mogen krijgen die hoger uitkomt dan 20 procent van hun jaarsalaris. Dit gaat echter alleen op voor banken die in Nederland werkzaam zijn. "Wiens klanten Nederlands zijn, waar de business vooral in Nederland zit, die vallen onder een veel strenger bonusregime", benadrukte de minister.Op dit moment voert Dijsselbloem gesprekken met Britse, Amerikaanse, Japanse en andere Aziatische banken over een mogelijke verhuizing naar Nederland in het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie inderdaad verlaat. "Die zijn echt serieus aan het kijken naar het continent, komen dan ook in Nederland. Nederland scoort goed in die lijstjes", volgens de minister.Hoewel de Nederlandse bonuswetgeving niet van toepassing is, zullen banken die zich in ons land willen vestigen, wel rekening moeten houden met Europese bonusregels. Die schrijven voor dat bankiers maximaal een jaarsalaris aan bonus mogen ontvangen, of twee jaarsalarissen indien aandeelhouders hiermee akkoord gaan.Dinsdag werd bekend dat de Britse regering parlementaire goedkeuring nodig heeft om Artikel 50, die zal leiden tot een Brexit, in werking te laten treden. "Het parlement wordt nu door deze uitspraak ook in de positie gebracht om ook in het vervolg, niet alleen bij de start, maar ook bij het vervolg, zijn invloed te kunnen doen gelden", zei Dijsselbloem daarover.