HAL verhoogt dividend

Dinsdag 24 januari 2017 18:07 Nettovermogenswaarde 350 miljoen euro lager in 2016.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van HAL kunnen over 2016 een hoger dividend tegemoet zien, ondanks dat de nettovermogenswaarde van het fonds in het afgelopen jaar daalde. Dit meldde het investeringsvehikel dinsdag nabeurs.Over 2016 wil HAL een dividend uitkeren van 7,10 euro per aandeel. Over 2015 was dit nog 6,50 euro.De nettovermogenswaarde van HAL daalde in 2016 met 350 miljoen euro van 13.180 miljoen naar 12.721 miljoen euro, rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2015 ter waarde van 107 miljoen euro. De nettovermogenswaarde stond voornamelijk onder druk als gevolg van de lagere beurswaarde van GrandVision. In 2015 groeide de nettovermogenswaarde nog met liefst 5.525 miljoen euro, toen juist dankzij de beursgang van de uitbater van optiekketens.De berekening van de nettovermogenswaarde is gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen.De beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen steeg van 4,7 miljard euro eind 2015 naar 5 miljard euro ultimo 2016. HAL houdt belangen in onder meer Vopak, Boskalis en SBM Offshore.Verder meldde HAL dat de vergelijkbare winkelomzet van de optiekketen, gebaseerd op constante wisselkoersen, in 2016 met 2,2 procent steeg. In 2015 bedroeg de stijging nog 4,1 procent.In het afgelopen vierde kwartaal steeg de vergelijkbare winkelomzet met 3,8 procent, flink meer dan de groei met 2,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder.Op 30 maart volgen de definitieve cijfers over 2016. Het aandeel HAL sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 178,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 24, 2017 12:07 ET (17:07 GMT)