Trump maakt werk van omstreden pijpleidingen

Dinsdag 24 januari 2017 19:22

WASHINGTON (ANP) - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag maatregelen genomen om de aanleg van twee grote, omstreden oliepijpleidingen te versnellen. Daarmee stelt hij de belangen van de Amerikaanse olie-industrie duidelijk boven de zorgen over het milieu, zoals hij in zijn verkiezingscampagne al had beloofd.

Trump blaast met zijn dinsdag uitgevaardigde decreten het door zijn voorganger Barack Obama geschrapte Keystone XL-project nieuw leven in. Bovendien wil hij het stilgelegde Dakota Access-project laten hervatten. In zijn verkiezingscampagne zei hij al dat onder zijn leiding weer werk zou worden gemaakt van die projecten.

Obama haalde in 2015 een streep door Keystone, de bijna 1900 kilometer lange leiding die ruwe olie uit de teerzandvelden van Canada zou moeten vervoeren naar raffinaderijen in het zuiden van de VS. Milieugroeperingen protesteerden al jaren tegen het plan en Obama besloot uiteindelijk dat het megaproject niet in het belang van de VS was.

Sioux

Dakota Access is naast algemene milieuzorgen, bijvoorbeeld over mogelijke vervuiling door lekkages, omstreden omdat de pijpleiding door een reservaat van de Sioux indianen loopt.

Het lot van de projecten werd door Trump wel verbonden aan heronderhandelingen over de voorwaarden ervan. Zo wil hij een ,,betere deal'' sluiten met TransCanada, de eigenaar van Keystone XL. Daarbij wil de president onder meer dat het staal voor de leidingen in de VS wordt gefabriceerd. ,,Als we deze leidingen in de VS gaan aanleggen, dan moeten ze worden gemaakt in de VS'', stelde hij.