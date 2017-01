Ausy definitief in handen van Randstad

Woensdag 25 januari 2017 16:53 Uitzender verkrijgt 93 procent van aandelen Ausy.(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft bijna 93 procent van de aandelen Ausy in handen gekregen, waarmee de overname succesvol is afgerond. Dit maakte het Nederlandse uitzendbedrijf woensdag bekend.Het concern uit Diemen bracht in de zomer van 2016 een bod uit van 55,00 euro per aandeel Ausy. Daarmee werd het Franse bedrijf gewaardeerd op ongeveer 420 miljoen euro. Het bod moest er toe leiden dat Randstad tenminste 65 procent van de aandelen Ausy in handen zou krijgen.Als Randstad 95 procent van de aandelen in zijn bezit heeft dan volgt een uitrookprocedure om ook de resterende stukken in zijn bezit te krijgen. Randstad behoudt zich dan het recht voor om Ausy ook van de beurs van Euronext Parijs te halen.Op een groene beurs noteerde het aandeel Randstad 1,9 procent hoger op 55,50 euro.