Winst Sligro Food Group onder druk

Donderdag 26 januari 2017 08:05 Concern wijt lager resultaat aan investeringen en minder winkelverkopen.(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in 2016 een lagere winst op een hogere omzet geboekt als gevolg van investeringen in beide divisies en gedaalde verkopen in de Emté-winkels. Dit maakte het groothandels- en supertmarktconcern uit Veghel donderdag voorbeurs bekend.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam 2,5 procent lager uit op 156 miljoen euro en de nettowinst daalde met 9,1 procent naar 73 miljoen euro. De resultaten zijn beneden verwachting van analisten, die gemiddeld rekenden op een bedrijfsresultaat van 158 miljoen euro en een nettowinst van 76 miljoen euro.De resultaatsdaling werd veroorzaakt door een boekjaar met een verkoopweek minder dan in 2015, door investeringen in de opstart in België, acquisities en daarbij behorende integratiekosten voor Food Service, maar ook door concurrentiedruk en investeringen en tijdelijke winkelsluitingen voor de ombouw van Emté supermarkten bij Food Retail."Over 2016 kwam de winst, zoals al eerder aangegeven, onder het recordjaar 2015 met 53 weken uit. We bleven daarmee achter bij onze eigen verwachting van begin dit jaar. Omdat onze financiële positie onverminderd sterk is, stellen wij voor het dividend met 0,10 euro te verhogen tot 1,30 euro per aandeel", zei bestuursvoorzitter Koen Slippens in een toelichting in het persbericht over de rapportage van de jaarcijfers. Het slotdividend komt daarmee uit op 0,85 euro per aandeel.Bij de groothandelsactiviteiten nam het marktaandeel toe tot 24 procent, maar de Emté-supermarkten zagen het marktaandeel slinken tot 2,6 procent.Het groothandels- en supermarktconcern uit Veghel maakte op 4 januari al bekend dat de totale omzet vorig jaar met 5,4 procent is gestegen naar een recordbedrag van 2,81 miljard euro. De omzetstijging was vooral te danken aan de bijdrage uit acquisities in het afgelopen jaar bij de groothandelsdivisie Food Service. De autonome omzetgroei bedroeg 2,3 procent.Groothandelsdivisie Food Service zag de verkopen in 2016 met 8,6 procent stijgen tot 1,99 miljard euro en de autonome omzetgroei bedroeg hier 3,3 procent. Bij Food Retail, bekend van de Emté-supermarkten, nam de omzet echter met 1,7 procent af tot 827 miljoen euro. De afname van de identieke omzet bedroeg 1,6 procent.OutlookZoals gebruikelijk onthoudt Sligro zich van concrete voorspellingen voor het huidige boekjaar. Wel maakte het bedrijf bekend verder herstel van de markt en outperformance ten opzichte van de markt in Nederland en België te voorzien.Op een groen Damrak sloot het aandeel Sligro Food Group woensdag 0,8 procent lager op 32,88 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 26, 2017 02:05 ET (07:05 GMT)