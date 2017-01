Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Philips Lighting

Donderdag 26 januari 2017 12:59 Koersdoel naar 30,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor Philips Lighting verhoogd van 27,00 naar 30,00 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.Analisten van Barclays wezen op de solide cijfers over het vierde kwartaal, met slechts één punt van kritiek, namelijk een vertraging in de groei bij LED.Daar stond dan wel een verrassend goede ontwikkeling in de marges bij LED tegenover. Barclays verhoogde de taxaties voor de marges voor 2017 en 2018 dan ook met 220 basispunten naar respectievelijk 10,2 procent en 10,5 procent. In 2016 lag deze marge op 9,4 procent.Ook de taxaties voor de winst per aandeel zijn opwaarts bijgesteld met respectievelijk 16 procent en 19 procent, vooral dankzij valuta-effecten.Het aandeel Philips Lighting noteerde donderdag op een rood Damrak 1,2 procent hoger op 23,91 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 26, 2017 06:59 ET (11:59 GMT)