De Boer gaat voor tweede termijn bij VNO-NCW

Donderdag 26 januari 2017 17:11

DEN HAAG (ANP) - Hans de Boer blijft in ieder geval tot halverwege 2020 voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het dagelijks bestuur van de belangrijke lobbyclub voor bedrijven heeft hem bereid gevonden voor een tweede termijn.

De geboren Fries (62) staat al sinds medio 2014 aan het hoofd van VNO-NCW. Zijn eerste termijn loopt komende zomer af. De herbenoeming van de voorzitter past volgens VNO-NCW bij de eigen strategie om ,,in onzekere tijden de sterke positie van Nederland verder uit te bouwen met kansen voor iedereen''.

De Boer staat in de polder bekend als iemand die met zijn uitspraken soms verrassend uit de hoek kan komen. Zo zei hij in 2015: ,,Al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, die moeten aan het werk''. Dat werd hem door velen niet in dank afgenomen. Na een storm van kritiek trok de ondernemersvoorman zijn omstreden uitspraak schielijk in, althans de formulering ervan.