Beursblik: S&P Equity Research verlaagt koersdoel Unilever

Vrijdag 27 januari 2017 06:45 Koersdoel naar 40,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft vrijdag het koersdoel voor Unilever verlaagd van 43,00 naar 40,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.Analist Jia Man Neoh ging over tot verlaging van het koersdoel op basis van de zwakker dan verwachte omzetgroei in het vierde kwartaal van 2016.Met name de krimp in de volumes in Europa met 2,5 procent waren wat de analist betreft een negatieve verrassing. Dit had volgens S&P mogelijk te maken met een verslechterd concurrentieklimaat bij de Home Care divisie.S&P beoordeelde de visie van het management verder als voorzichtig, waardoor groei mogelijk pas richting het einde van het jaar terug kan keren.Het aandeel Unilever sloot donderdag op een rood Damrak 4,2 procent lager op 37,70 euro.