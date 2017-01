Nigeria wil dat Royal Dutch Shell olieveld opgeeft vanwege corruptiezaak

Vrijdag 27 januari 2017 20:57 Gerechtelijk bevel in lopend onderzoek olieconcessie uit 2011.(ABM FN-Dow Jones) Een Nigeriaanse rechtbank wil dat Royal Dutch Shell en het Italiaanse Eni hun controlerende belang opgeven in een groot olieveld voor de kust van het Afrikaanse land, te midden van een langlopend onderzoek naar vermeende corruptie bij het verkrijgen van die olieconcessie in 2011. Dit maakten de Nigeriaanse autoriteiten vrijdag bekend.Het is een nieuw hoofdstuk in een kwestie die zich al jaren voortsleept in rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nigeria. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse justitie van plan is Shell en Eni, alsmede een aantal medewerkers van het Italiaanse bedrijf, te vervolgen vanwege het omkoopschandaal.De twee energiereuzen betaalden in 2011 ruim 1 miljard dollar voor de concessie aan de vorige eigenaar Malabu Oil & Gas Limited. Dat bedrijf zou via een omweg eigendom zijn van de voormalige olieminister Dan Etete en de opbrengst zou zijn gebruikt als smeergeld.Shell gaf vrijdag geen commentaar op de aankondiging van de Nigeriaanse autoriteiten, terwijl Eni verklaarde dat het op de hoogte was van de berichten maar nog geen kennisgeving had ontvangen. Het Italiaanse concern ontkende de wet te hebben overtreden.In december sprak Shell nog de hoop uit "de aanklager [in Italië] te kunnen laten zien dat er geen basis is om Shell te gaan vervolgen. Shell neemt deze zaak serieus en werkt mee met de autoriteiten", zei het concern destijds in een schriftelijke verklaring.Aanvullend meldde een woordvoerder toen dat Shell principes van ethisch zaken doen, met beleid en gedragscodes tegen omkoping en corruptie, hanteert en van alle medewerkers van het concern verwacht zich daaraan te houden.Op een overwegend rood Damrak sloot het aandeel Royal Dutch Shell vrijdag 0,4 procent lager op 25,69 euro.Door: ABM Financial News.