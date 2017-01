Beleggers positief over 2017

Zaterdag 28 januari 2017 08:40

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers zien het jaar 2017 positief tegemoet. Het jaar is begonnen met de hoogste score van de ING BeleggersBarometer sinds anderhalf jaar, meldt ING zaterdag.

Het rooskleurige beeld is ontstaan door de waardegroei die de beleggers de afgelopen twee maanden zagen in hun eigen portefeuille. Twee derde constateerde een stijging. Ook denkt twee derde dat de AEX in de komende drie maanden zal blijven stijgen. Het grootste deel van de portefeuilles wordt belegd in Nederland.

Beleggers verwachten dat dit jaar de hypotheekrente zal stijgen. Over de spaarrente zijn de meningen verdeeld.

Tweede Kamerverkiezingen

ING vroeg de beleggers ook naar hun verwachting van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Ze denken dat een overwinning van de middenpartijen VVD, CDA en D66 het beste zal uitpakken voor de Nederlandse beurs. Overigens denken ze ook dat de uitslag van de verkiezingen in Duitsland, in het najaar, meer invloed op de beurs zal hebben dan de stembusgang in eigen land.

Beleggers zien gestegen beurskansen in Amerika, mogelijk door investeringen die de nieuwe president Donald Trump heeft aangekondigd. Dit gaat ten koste van de kansen die beleggers verwachten in Japan en de rest van Azië.