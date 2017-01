Dochter Delta Lloyd wil hypotheken terugkopen

Maandag 30 januari 2017 07:57 Betreft Arena 2012-I leningen.(ABM FN-Dow Jones) Amstelhuys, een dochteronderneming van Delta Lloyd, heeft de intentie om hypotheken onder de zogenoemde Arena 2012-I terug te kopen. Dit maakte de bankverzekeraar maandag voorbeurs bekend.Dit betekent de volledige aflossing van de uitstaande faciliteiten: de klasse A2 notes ter waarde van krap 456 miljoen euro, Klasse B notes ter waarde van dik 18 miljoen euro, Klasse C notes met een waarde van ruim 16 miljoen euro, Klasse D notes ter waarde van 14 miljoen Klasse E notes die krap 8 miljoen euro waard zijn.Het aandeel Delta Lloyd sloot vrijdag vrijwel onveranderd op 5,33 euro.