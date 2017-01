Spaanse economie blijft op stoom

Maandag 30 januari 2017 09:23

MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De Spaanse economie is ook in het vierde kwartaal van 2016 stevig gegroeid. De economie werd 0,7 procent groter in vergelijking met de voorgaande periode, meldde het Spaanse statistiekbureau maandag op basis van een voorlopige raming.

Daarmee groeide de vierde economie van de eurozone in hetzelfde forse tempo als in het derde kwartaal. Op jaarbasis nam de omvang van de economie van Spanje met 3 procent toe.