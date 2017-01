Beursblik: Credit Suisse start volgen ING met neutraal advies

Maandag 30 januari 2017 12:32 Koersdoel van 14 euro biedt beperkte opwaartse ruimte.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse gaat het aandeel ING volgen met een neutraal advies en een koersdoel van 14,00 euro. Dit maakte de Zwitserse zakenbank maandag bekend.Analist Marcell Houben komt met zijn winstverwachtingen dichtbij de marktconsensus uit en zijn koersdoel biedt slechts 2 procent opwaartse ruimte voor het aandeel.ING is een bank van hoge kwaliteit en biedt beleggers kans kans om te investeren in een gevestigde Europese retailbank die de winst met 3 tot 5 procent per jaar laat groeien, maar Houben denkt dat deze verwachting al in de aandelenkoers verwerkt zit.Gezien de hoge verwachtingen die de bank heeft gewekt voor de uitbetaling van dividend - namelijk een progressief percentage van de winst, beginnend met een impliciet percentage van 60 procent in 2016, ziet Houben niet veel ruimte voor meevallers voor aandeelhouders op dit vlak.Houben merkt nog wel op dat de kostenbesparingsprogramma's van ING geloofwaardig zijn, ook gezien de eerder opgedane ervaring met de integratie van de Nederlandse Postbank. Die ervaring kan het risico beperken dat de bank de fout in gaat met de uitvoering van de integratie van ING met Record Bank in België, denkt de analist.Het aandeel ING noteerde maandag 1,4 procent lager op 13,47 euro op een rood Damrak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 06:32 ET (11:32 GMT)