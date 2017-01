Beursblik: Macquarie verlaagt koersdoel KPN

Maandag 30 januari 2017 13:56 Koersdoel naar 2,20 euro.(ABM FN-Dow Jones) Macquarie heeft het koersdoel voor KPN verlaagd van 2,50 naar 2,20 euro en herhaalde daarbij het Underperform advies op het aandeel. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de analisten van de Australische investeringsbank.Volgens de marktvorsers kampt KPN, net als overigens Vodafone, met structurele problemen. Dit jaar zullen de effecten nog niet erg zichtbaar zijn, aldus de analisten, van wie de taxaties dichtbij de consensus liggen. Na 2017 verandert dit. De analisten voorzien voor de lange termijn margedruk en hogere investeringen, wat de operationele kasstroom drukt.Op een rode beurs daalde het aandeel KPN maandag 1,5 procent naar 2,67 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 07:56 ET (12:56 GMT)