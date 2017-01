Redactieraad De Telegraaf lijkt bod Mediahuis te prefereren - media

Maandag 30 januari 2017 18:24 Raad wil meer duidelijkheid van De Mol.(ABM FN-Dow Jones) De redactieraad van De Telegraaf lijkt meer oren te hebben naar een overname door het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek dan door miljardair John de Mol. Dit zou blijken uit een bief van de raad, gericht aan de raad van commissarissen, de raad van bestuur, de directie, de centrale ondernemingsraad, Mediahuis en Talpa, die Villamedia inzag.Volgens Villamedia heeft de redactieraad van De Telegraaf "het gevoel dat overname van TMG door Mediahuis het meest in het belang van De Telegraaf in al zijn verschijningsvormen zou zijn", zo zou blijken uit de brief van de redactieraad.Van Talpa, eigendom van De Mol, wil de redactieraad op korte termijn meer duidelijkheid over de plannen met De Telegraaf."Wij voelen ons het beste thuis bij een bedrijf dat hart heeft voor De Telegraaf, zowel in print als online. Mediahuis heeft op dat gebied een belangrijke en vertrouwenwekkende historie. Van Talpa/John de Mol weten we (nog) te weinig om daar op dit moment gerust over te zijn. De huidige belangen van Talpa lijken met name bij de radio- en videotak te liggen", aldus de redactieraad in de brief.Talpa bracht eerder deze maand een bod uit op TMG van 5,90 euro per aandeel, flink meer dan de 5,25 euro die Mediahuis bereid is te betalen.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot maandag op een rode beurs 2,2 procent lager op 5,92 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 12:24 ET (17:24 GMT)