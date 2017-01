Royal Dutch Shell verkoopt belangen in Thailand

Dinsdag 31 januari 2017 08:00 Totale omvang transactie circa 900 miljoen dollar(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft een aantal belangen in Thailand aan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company verkocht. Dit maakte het energieconcern dinsdag bekend.Het gaat bij deze transactie om de dochters Shell Integrated Gas Thailand en Thai Energy, die samen 22,2 procent houden in het Bongkot-olieveld en een aantal omringende gebieden. De totale omvang van de transactie omvat 900 miljoen dollar. Afronding ervan wordt in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht.De vervreemding van de belangen past in het desinvesteringsprogramma van Royal Dutch Shell dat een omvang heeft van 30 miljard dollar.De verkoop heeft geen impact op de overige operaties van Royal Dutch Shell in Thailand.Het aandeel Shell sloot maandag op een rood Damrak 1,9 procent lager op 25,19 euro.