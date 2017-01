Beurs Amsterdam licht omhoog

Dinsdag 31 januari 2017 13:57

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de beurs in Amsterdam toonde dinsdagochtend voorzichtig herstel van de flinke verliesbeurt een dag eerder. De onrust over het migratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump verdween enigszins naar de achtergrond.

De AEX noteerde richting het middaguur 0,3 procent hoger op 481,10 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 692,82 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen boekten koerswinsten tot 0,5 procent.

In de AEX waren Gemalto, ING en Aegon koplopers met plussen tot 1,1 procent, Shell ging 0,6 procent vooruit. Het olieconcern kondigde aan voor 3,8 miljard dollar aan activiteiten in de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand te verkopen als onderdeel van het desinvesteringsprogramma. Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een min van 0,5 procent.

Air France-KLM

In de MidKap was Air France-KLM de grootste verliezer met een daling van 1,2 procent, onder druk van een adviesverlaging door Citi. Bij de kleinere fondsen was funderingsspecialist Sif een opvallende uitschieter met een winst van 4,8 procent. Analisten van ING kwamen met een positief rapport over het bedrijf.

In Frankfurt kon Deutsche Bank (plus 2 procent) op aandacht rekenen. De Duitse bank moet miljoenenboetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop het bedrijf witwaspraktijken probeert tegen te gaan.

Euro

Branchegenoot UniCredit verloor 0,9 procent in Milaan. De grootste bank van Italië verwacht over 2016 een nettoverlies van bijna 12 miljard euro te lijden als gevolg van grote afschrijvingen.

Hennes & Mauritz (H&M) sprong 5,5 procent omhoog in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern maakte positieve verwachtingen voor de komende tijd bekend. H&M verwacht onder meer te profiteren van het openen van nieuwe winkels en de verdere uitrol van zijn webshops.

De euro noteerde 1,0708 dollar, tegen 1,0687 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 52,43 dollar en Brentolie was vrijwel vlak op 55,25 dollar.