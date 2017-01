TMG geeft Talpa toegang tot zijn boeken

Dinsdag 31 januari 2017 18:44 Mediabedrijf wil gelijk speelveld voor bieders.(ABM FN-Dow Jones) Telegraaf Media Groep heeft Talpa Holding toegang verschaft tot zijn boeken om daarmee een gelijk speelveld te creëren voor de partijen die overwegen een bod uit te brengen op het bedrijf. Dit meldde het mediaconcern dinsdag nabeurs."TMG is met Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie in gesprek over onder andere de financiële voorwaarden, strategische aspecten, dealzekerheid en mededinging clearance, financiering en transactiestructuur, alsook over garanties ten aanzien van de voortzetting van de strategie van TMG in het algemeen en de borging daarin van de redactionele vrijheid van de journalistiek in het bijzonder", aldus TMG. "Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie voeren thans een due diligence onderzoek uit."Op 23 januari meldde Talpa een bod uit willen brengen van 5,90 euro op TMG. Daarmee overtrof het bedrijf het eerdere bod van het Vlaamse mediabedrijf Het Mediahuis van 5,25 euro.TMG meldde tevens dat de raad van commissarissen en raad van bestuur beide voorstellen zorgvuldig overwegen en beoordelen. "Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders van TMG, inclusief de aandeelhouders", aldus TMG.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot dinsdag op een rood Damrak 0,3 procent hoger op 5,94 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 31, 2017 12:44 ET (17:44 GMT)