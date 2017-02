Beursblik: ING verhoogt koersdoel Royal Dutch Shell

Woensdag 1 februari 2017 09:57 Koersdoel naar 30,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Royal Dutch Shell verhoogd van 27,00 naar 30,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.De energiereus rapporteert donderdag voorbeurs zijn resultaten over het vierde kwartaal. Analist Quirijn Mulder ligt met zijn verwachtingen iets boven de consensus. Mulder verwacht niet dat Royal Dutch Shell met een koerswijziging zal komen. De aandacht zal blijven liggen op diepzee- en chemie-activiteiten om groei te realiseren, terwijl andere activiteiten de kasstroom moeten stuwen.Mulder houdt vast aan zijn Houden advies, omdat veel van het goede nieuws over de energiereus al in de koers is verwerkt.Op een groen Damrak noteerde het aandeel Royal Dutch Shell woensdag 0,5 procent hoger op 25,24 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 01, 2017 03:57 ET (08:57 GMT)