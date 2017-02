Winst NXP Semiconductors flink omhoog

Donderdag 2 februari 2017 06:50 Geen guidance vanwege lopend fusieproces met Qualcomm.(ABM FN-Dow Jones) NXP Semiconductors heeft in het vierde kwartaal van 2016 op kwartaalbasis een lagere omzet geboekt, maar vertaalde dit desondanks in een flinke stijging van de nettowinst. Dit meldde de van origine Nederlandse fabrikant van halfgeleiders woensdagavond laat.CFO Dan Durn toonde zich "erg tevreden met de vooruitgang" die NXP boekte in de afgelopen twaalf maanden.In het afgelopen kwartaal daalde de omzet van NXP op kwartaalbasis van 2,47 miljard naar 2,44 miljard dollar.Onder de streep resteerde een 41 procent hogere nettowinst van 128 miljoen dollar, tegenover 91 miljoen dollar een kwartaal eerder. In dezelfde periode een jaar eerder resteerde nog een nettowinst van 972 miljoen dollar.Over heel 2016 realiseerde NXP een 56 procent hogere omzet van 9,50 miljard dollar, wat resulteerde in een nettoverlies van 192 miljoen dollar. Over 2015 bedroeg de nettowinst nog 1,53 miljard dollar.Fusie met QualcommOver de fusie met Qualcomm liet NXP woensdag weinig los. Eerder gaf het bedrijf al aan voor het huidige kwartaal geen outlook te geven vanwege de voorgenomen fusie, wat bij de publicatie van de jaarcijfers herhaald werd. Ook zal NXP om deze reden geen verdere toelichting geven op de vierde kwartaalcijfers.In oktober werd bekend dat het Amerikaanse concern 110 dollar per aandeel biedt op het concern uit Eindhoven. Onlangs gingen de aandeelhouders van NXP akkoord met de overname. Het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting een jaarlijkse omzet genereren van meer dan 30 miljard dollar.Qualcomm maakte vorige week bekend dat er in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere winst is behaald, terwijl de omzet steeg. De outlook die de chipfabrikant gaf, met een aangepaste winst per aandeel van 1,04 dollar en een omzet van 5,6 miljard dollar, viel de markt tegen.Het aandeel NXP Semiconductors sloot woensdag in de reguliere handel 0,1 procent lager op 97,75 dollar. In de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel 0,2 procent.