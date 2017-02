Royal Dutch Shell boekt hogere resultaten

Donderdag 2 februari 2017 08:42 Oliereus presteert slechter dan verwacht.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het vierde kwartaal van 2016 een hoger aangepast resultaat geboekt, maar kon niet aan de verwachtingen voldoen. Dit bleek donderdag voorbeurs tijdens de publicatie van de resultaten van het vierde kwartaal van de Brits-Nederlandse energiereus.CEO Ben van Beurden benadrukte in een toelichting op de cijfers dat de Brits-Nederlandse energiereus middenin de hervorming van het concern zit, waarbij het afgelopen kwartaal een sterke kasstroom werd gegeneerd van meer dan 9 miljard dollar uit bedrijfsactiviteiten. "De schuld werd gereduceerd en voor het tweede opeenvolgende kwartaal was de vrije kasstoom meer dan het dividend in contanten", voegde de topman toe. "De productie en LNG-volumes werden ondersteund door nieuwe projecten, waarbij de productie in 2017 en 2018 verder wordt verhoogd", vervolgde Van Beurden. "Inmiddels ligt het onderliggend kostenniveau 10 miljard dollar lager dan voor de fusie tussen Shell en BG."De Brits-Nederlandse energiereus boekte in het vierde kwartaal een aangepaste CCS-winst, de winst op basis van geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten, van 1,8 miljard dollar, versus 1,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door Vara Research geraadpleegde analisten rekenden op 2,792 miljard dollar.Onder de streep boekte Shell een nettowinst van 1,5 miljard dollar, tegen een winst van 939 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.De omzet steeg van 58,2 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2015 naar 64,8 miljard in het laatste kwartaal van 2016.In het vierde kwartaal steeg de productie op jaarbasis met 28 procent tot 3,905 miljoen vaten olie-equivalent per dag.Shell stelt voor het vierde kwartaal een dividend voor van 0,47 dollar per aandeel.Het aandeel Royal Dutch Shell sloot woensdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 25,12 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)