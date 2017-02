Pharming geeft opnieuw aandelen uit

Vrijdag 3 februari 2017 07:31 Uitgifte aan houders aflosbare obligatielening.(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft nog eens ruim 7,5 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven aan houders van aflosbare obligaties die deze hebben geconverteerd in het kader van de aflossing van deze leningen. Dit meldde het concern uit Leiden vrijdag voorbeurs.Op 26 januari werden al aflosbare obligatieleningen 2017/18 geconverteerd in ruim 10,8 miljoen nieuwe aandelen."De twee conversies zijn verrekend met de geplande eerste én tweede aflossing van de Obligaties op 1 februari 2017 en 1 maart 2017. Hiermee is de eerste aflossing volledig voldaan en de tweede nagenoeg volledig", aldus het concern. Als gevolg van deze conversies is het totaalbedrag aan uitstaande aflosbare obligaties afgenomen van 45,0 miljoen naar 39,7 miljoen euro.De aanvullende conversie vond plaats tegen de conversieprijs van de aflosbare obligaties van 0,289 euro per aandeel. De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 1,62 procent van het uitgebreide uitstaande aandelenkapitaal. Na deze uitgifte omvat het uitstaande aandelenkapitaal van Pharming 473.969.672 aandelen.Op een groene beurs sloot het aandeel Pharming donderdag 0,6 procent hoger op 0,32 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)