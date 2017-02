Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel ING

Vrijdag 3 februari 2017 12:17 Koersdoel naar 14,20 euro.(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 13,30 naar 14,20 euro met een ongewijzigd Onderwogen advies.Analisten van de Amerikaanse zakenbank baseren het nieuwe koersdoel op de som-der-delen waardering. De ramingen voor 2017 tot en met 2019 gingen met circa 5 procent omhoog. Morgan Stanley verwacht dat de stijging van de winst per aandeel voor een derde voortvloeit uit lagere voorzieningen, meer leningen en andere inkomsten.De marktvorsers noemden ING met een dividendrendement van circa 5 procent aantrekkelijk, maar dit zit inmiddels al in de koers verwerkt en biedt dan ook geen opwaarts potentieel meer.Het aandeel ING Groep noteerde vrijdag op een groene beurs 1,3 procent hoger op 13,62 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 06:17 ET (11:17 GMT)