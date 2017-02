Handelsvolumes Euronext in januari flink gedaald

Maandag 6 februari 2017 08:35 Volumes kelderen ruim een kwart op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in januari de handelsvolumes op jaarbasis flink zien dalen, nadat een maand eerder nog sprake was van een lichte volumedaling. Dit maakte de beursuitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs maandag voorbeurs bekend.De gemiddelde waarde van het dagelijkse handelsvolume daalde op jaarbasis met 25,6 procent tot 6.458 miljoen euro.In december werd nog een bescheiden krimp van 2,6 procent gerapporteerd tot circa 7,2 miljard euro. Ten opzichte van december daalde het handelsvolume afgelopen maand met 10,8 procent.De transactiewaarde van ETF's daalde afgelopen maand met 44,8 procent op jaarbasis, naar 447 miljoen euro per dag. In december werd nog een daling gerapporteerd van 19,0 procent op jaarbasis naar 602 miljoen euro per dag.Het aantal verhandelde indexderivatencontracten nam in januari met 25,9 procent op jaarbasis af. Op individuele aandelen daalde het aantal verhandelde contracten met 18,3 procent op jaarbasis en met een daling van 13,5 procent ten opzichte van december van dit jaar.De volumes van grondstoffenderivaten daalden volgens Euronext op jaarbasis met 25,3 procent op jaarbasis 445.767 contracten. De volumes lagen wel 16,4 procent hoger dan in december.Euronext kende in januari één nieuwe beursnotering, namelijk die van TechnipFMC.Het aandeel Euronext sloot vrijdag op een groen Damrak 0,7 procent lager op 41,55 euro.