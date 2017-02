Beursblik: Credit Suisse start volgen Ahold Delhaize met Outperform advies

Maandag 6 februari 2017 13:06 Koersdoel is 24,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse start het volgen van Ahold Delhaize met een Outperform advies bij een koersdoel van 24,50 euro. Dit meldden analisten van de Zwitserse bank in een rapport.De marktvorsers noemden het Nederlands-Belgische supermarktconcern daarin een operationele leider met hoge groepsmarges, sterke identieke omzetgroei, optimale kasstroom en een traditie van het teruggeven van kasgeld aan aandeelhouders.Ze zien verder een gemiddelde omzetgroei van 19 procent per jaar in de online operaties, die ze waarderen op 3,2 miljard euro.De analisten merkten in hun rapport op dat het concern in de Verenigde Staten te maken kan krijgen met toenemende concurrentie van Walmart en Aldi aan de onderkant van de markt en van Whole Foods en Trader Joe's aan de bovenkant. Bovendien is er het risico van de keuze van de consument voor kleinere winkels en online aankopen.Niettemin voorzien ze aanhoudend hoge marges in de stedelijke gebieden, waarin de combinatie actief is en daar steevast een dominante positie heeft. Ook bij de genoemde toenemende concurrentie en veranderend koopgedrag ondersteunen de marktpositionering en concurrentiegeschiedenis de omzet- en margevoorspellingen van de analisten.De analisten zien een opwaarts potentieel tot 28,27 euro voor het aandeel in een positief scenario en een neerwaarts potentieel tot 17,70 euro bij een negatief scenario.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Ahold Delhaize maandag 0,5 procent hoger op 20,13 euro.