Binck gaat door met Alex Vermogensbeheer

Dinsdag 7 februari 2017 11:34 Asymmetrische beleggingsmodel blijft behouden.(ABM FN-Dow Jones) De berichtgeving in De Telegraaf dat BinckBank overweegt te stoppen met Alex Vermogensbeheer is "pertinent" onjuist. Dit zei een woordvoerder van de online broker dinsdag in een reactie tegenover ABM Financial News.Vermogensbeheer geldt als een kernactiviteit van Binck. "Wij houden vast aan het asymmetrische beleggingsmodel van Alex Vermogensbeheer en blijven dit door ontwikkelen", benadrukte de zegsman.Binck is bezig met meerdere proposities voor vermogensbeheer, zoals het recent in België gelanceerde 'Laten beleggen'. Dit is een online individuele portefeuillebeheerpropositie die discretionair beheer biedt voor vermogens vanaf 25.000 euro. De broker streeft naar een combinatie van risicobescherming en rendement en rekent een jaarlijkse beheervergoeding van 0,60 procent.Volgens de woordvoerder is het in dit pallet aan nieuwe vermogensbeheerdiensten wel mogelijk dat op termijn naar de merknaam Alex Vermogensbeheer wordt gekeken. Dit zou kunnen betekenen dat de keuze bijvoorbeeld wordt gemaakt om de verschillende labels onder één noemer te gooien. Maar daarvan is nu geen sprake, zo opperde de zegsman van Binck.Op een groene beurs daalde het aandeel BinckBank 0,8 procent.