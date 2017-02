Binck aast op onderdeel voor zelfstandige vermogensbeheerders NIBC

Dinsdag 7 februari 2017 11:42 Gesprekken aangevangen.(ABM FN-Dow Jones) BinckBank heeft recent contact opgenomen met NIBC over de mogelijkheden om het faciliteren van zelfstandige vermogensbeheerders over te nemen. Dit zei een woordvoerder van Binck tegenover ABM Financial News.NIBC nam vorig jaar SNS Securities over en recent besloot de Haagse zakenbank de dienstverlening aan vermogensbeheerders in de etalage te zetten, omdat de kosten van regelgeving te hoog worden door met name Mifid en Emir.Samen met Theodoor Gilissen Bankiers is BinckBank naar eigen zeggen marktleider op het vlak van het faciliteren van zelfstandige vermogensbeheerders, hetgeen ook een belangrijk onderdeel uitmaakt van de strategie van de online broker. Afgelopen jaar groeiden de middelen onder beheer bij deze tak van Binck met bijna 1 miljard euro naar 7,4 miljard euro en worden er meer dan 130 zelfstandige vermogensbeheerders bediend.Niet alleen zocht Binck contact met NIBC, maar ook met de daarbij aangesloten zelfstandige vermogensbeheerders om de dienstverlening te kunnen continueren.Naar verluidt trachtte Binck vorig jaar ook al deze activiteiten van NIBC over te nemen. Dit kon de woordvoerder evenwel niet bevestigen.Op een groene beurs daalde het aandeel BinckBank 1,0 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 05:42 ET (10:42 GMT)