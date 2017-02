Heineken in trek in positieve AEX

Dinsdag 7 februari 2017 17:43

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend met winst gesloten. Aandelen gingen over een breed front omhoog, waarbij Heineken de grootste winst boekte onder de Amsterdamse hoofdfondsen.

De AEX-index sloot met een winst van 0,5 procent op 484,28 punten. De MidKap steeg 0,6 procent naar 701,98 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. De CAC40-index in Parijs leverde daarentegen 0,5 procent in.

Heineken voerde met een winst van 2,1 procent de AEX aan, zonder direct aanwijsbare reden. Andere duidelijke winnaars onder de 25 hoofdfondsen aan het Damrak waren biotechnologiebedrijf Galapagos en vastgoedonderneming Unibail-Rodamco, die er bijna 2 procent bij kregen. Aan de andere kant van de schaal stonden SBM Offshore, Shell, ABN AMRO, Philips en Altice, met minnen van 0,6 tot 1,7 procent.

Fagron

Bij de kleinere fondsen won Fagron 1,5 procent, na het grootste deel van de dag op verlies te hebben gestaan. De toeleverancier aan apotheken moest vorig jaar onverwacht fors afschrijven op Amerikaanse activiteiten, waardoor een stevig nettoverlies werd geleden.

In de MidKap hoorde TomTom bij de grotere winnaars. De navigatiedienstverlener werd ruim 2 procent meer waard, één dag voor de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Analisten verwachten in doorsnee dat TomTom zijn verkopen ook vorig kwartaal heeft zien dalen

In Parijs viel het koersverlies van bijna 5 procent van BNP Paribas op. De Franse bank heeft zijn winst vorig kwartaal stevig zien groeien, maar wist analisten daarmee niet te overtuigen.

Olie

Oliegigant BP verloor 4 procent in Londen, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het concern zag de winst in de laatste drie maanden van 2016 weer aantrekken, dankzij het herstel van de olieprijs. Vooral door hogere kosten voor raffinage was de winst echter lager dan in de markt werd verwacht. De Noorse concurrent Statoil boekte vorig kwartaal verlies en werd door beleggers in Oslo 3 procent afgewaardeerd.

Het Finse mediaconcern Sanoma kwam ook met tegenvallende cijfers. Het aandeel ging in Helsinki 11 procent omlaag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent naar 51,98 dollar. Brent werd ook bijna 2 procent goedkoper, op 54,84 dollar per vat. De euro was 1,0690 dollar waard, tegen 1,0730 dollar bij het Europese slot maandag.