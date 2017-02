Wall Street zet stapje vooruit

Dinsdag 7 februari 2017 22:14

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend licht in de plus gesloten. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van onder meer General Motors en zagen dat het handelstekort van de VS vorig jaar is gegroeid tot het hoogste niveau sinds 2012.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 20.090,29 punten. De brede S&P 500 bleef nagenoeg onveranderd op 2293,08 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent naar 5674,22 punten.

Handelstekort

Het handelstekort van de VS liep afgelopen jaar weer een fractie op, waardoor de waarde van de import die van de export met ruim 500 miljard dollar overtrof. Daarbij groeide het tekort in de handel met Mexico, terwijl het verschil in de handel met China wat slonk. President Donald Trump ziet in het handelstekort bewijs dat groei in andere landen ten koste gaat van de VS. Economen wijzen er daarentegen op dat goedkope producten uit het buitenland Amerikanen juist meer koopkracht geven.

General Motors kwam voorbeurs met stevige jaarcijfers, waaruit onder meer bleek dat de autoreus vorig jaar winstgevender was dan ooit tevoren. Het aandeel GM zakte echter bijna 5 procent, mede omdat analisten bezorgd zijn over de mogelijkheden van het concern om zijn doelen voor dit jaar te halen.

Modebedrijf Michael Kors zag 11 procent aan beurswaarde verdampen, na een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar en zwakke cijfers over de afgelopen periode.

Media

Mediabedrijf 21st Century Fox wist de verwachtingen van analisten wel te overtreffen, maar werd door beleggers niet beloond. Het aandeel van het moederbedrijf van tv-zender Fox zakte 2 procent.

Olieconcerns ExxonMobil en Chevron sloten de rij in de Dow Jones, met verliezen van 0,7 en 1,4 procent. De olieprijs zakte met 1,5 procent naar 52,23 dollar per vat ruwe Amerikaanse olie.

Dow Jones

De Dow Jones werd aangevoerd door vliegtuigbouwer Boeing en technologiebedrijf IBM, die beide 1,5 procent wonnen. Grote namen als Apple, Wal-Mart, Coca-Cola en Procter & Gamble kregen er circa 1 procent bij. Walt Disney zakte 0,5 procent, vooruitlopend op de kwartaalcijfers die het entertainmentbedrijf na de slotbel openbaart.

De euro werd voor 1,0685 dollar verhandeld, tegen 1,0690 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.