Heijmans verkoop Belgische activiteiten

Woensdag 8 februari 2017 08:34 Netto opbrengst ruim 40 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft zijn Belgische activiteiten verkocht aan BESIX voor een netto opbrengst in contanten van dik 40 miljoen euro. Dit maakte het bouwbedrijf woensdag bekend.De opbrengst zal worden gebruikt om de schuldenlast te verlagen. De financiële gezondheid van Heijmans heeft flinke schade opgelopen onder de invloed van zogenoemde probleemprojecten die vlak in de jaren na de crisis werden afgesloten."De desinvestering van de Belgische activiteiten is een volgende stap op weg naar verdere schuldreductie en een structurele verbetering van de vermogensverhoudingen", zei Heijmans, daar aan toevoegend zich nu meer op zijn activiteiten in Nederland te willen richten.Het bouwbedrijf verkoop nu al zijn aandelen in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg. Deze ondernemingen in Vlaanderen zijn vooral actief in bouw, infra en kabel- en leidingbouw. Gezamenlijk waren de verkochte concerns goed voor een omzet van ongeveer 250 miljoen euro in 2016.Het transactieresultaat op de desinvestering komt uit tussen 15 miljoen een 20 miljoen euro. De verkoop zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 worden afgerond.Het aandeel Heijmans sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent lager op 6,31 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 08, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)