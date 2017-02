Mediahuis verwerft recht op TMG-aandelen van Delta Lloyd

Woensdag 8 februari 2017 08:37 Akkoord volgt op onherroepelijk toezegging belang in TMG door Delta Lloyd.(ABM FN-Dow Jones) Het Vlaamse Mediahuis heeft een overeenkomst gesloten met Delta Lloyd Levensverzekering voor de overname van het recht op het aandelenbelang van ongeveer 11 procent van Delta Lloyd in Telegraaf Media Groep. Dit maakte het Mediahuis woensdag voorbeurs bekend.De overeenkomst volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging voor het belang van Delta Lloyd in TMG.Op 14 december 2016 kondigden Mediahuis en VP Exploitatie hun voornemen aan gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TMG. De indicatie daarvoor ligt op 5,25 euro. Nadien deed John de Mol een bod van 5,90 euro.Momenteel vinden gesprekken plaats, terwijl Mediahuis een boekenonderzoek bij TMG uitvoert.Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).Het aandeel TMG sloot woensdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 5,85 euro.