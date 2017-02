Beursblik: Barclays gelooft in overname Delta Lloyd

Woensdag 8 februari 2017 08:40 Koersdoel gelijk aan overnamebod.(ABM FN-Dow Jones) Barclays ziet NN Group steeds dichterbij een succesvolle overname van Delta Lloyd komen en verhoogde daarom het advies voor de overnameprooi van Onderwogen naar Gelijkgewogen met een koersdoel dat gelijk is aan het overnamebod van 5,40 euro per aandeel.De analisten hanteerden een Onderwogen advies voor Delta Lloyd vanwege de balans, zwakke kapitaalpositie en moeizame kapitaalgeneratie door de verzekeraar.Aangezien de door NN beoogde overname van Delta Lloyd inmiddels door zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van de overnameprooi wordt gesteund en het bod naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond, verhoogde Barclays het koersdoel naar het overnamebod van 5,40 euro per aandeel.Het aandeel Delta Lloyd sloot dinsdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 5,35 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 08, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)