TomTom en banken verliezers op beurs

Woensdag 8 februari 2017 17:48

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten. Elders in Europa vertoonden de koersenborden een wisselend beeld. Op het Damrak ging navigatiebedrijf TomTom in de uitverkoop vanwege flink tegenvallende cijfers en vooruitzichten. Verder moesten vooral financiële fondsen het ontgelden, door hernieuwde zorgen over Griekenland en de effecten daarvan op de eurozone.

De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 483,51 punten. De MidKap leverde 0,1 procent in op 701,10 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent. Londen noteerde vlak en Parijs dikte 0,3 procent aan.

TomTom deed het met een verlies van 8,2 procent verreweg het slechtst bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. Het bedrijf heeft in het laatste kwartaal van 2016 een nettoverlies in de boeken gezet bij een dalende omzet. Met name de verkopen aan consumenten stonden opnieuw flink onder druk.

NN Group

Verzekeraar NN Group eindigde als grootste verliezer in de AEX, met een min van 2,4 procent. ABN AMRO, Aegon en ING speelden tot 2,3 procent kwijt. Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem herhaalde in de Tweede Kamer zijn standpunt dat Nederland zonder betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen financiële steun meer geeft aan Griekenland. Daarop lieten de koersen van de financiële fondsen een duidelijke dip zien.

Ook elders in Europa waren banken en verzekeraars niet bepaald in trek. In Frankfurt was Commerzbank de sterkste daler en in Parijs noteerde Société Générale de grootse koersval, terwijl RBS en vooral Barclays in Londen flink zakten.

KLM

Koploper in de Amsterdamse hoofdindex was Unilever, met een winst van 2 procent. Air France-KLM ging 4,8 procent omhoog en was daarmee de grootste stijger in de MidKap. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep heeft de ticketprijzen vorige maand opnieuw zien dalen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden.

Bij de kleinere fondsen ging Heijmans ruim 5 procent omhoog. Het bouwbedrijf verkoopt zijn belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg aan Besix. De transactie levert Heijmans ruim 40 miljoen euro op, die het bedrijf zal gebruiken om de schulden te verlagen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,37 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 55,27 dollar per vat. De euro was 1,0707 dollar waard, tegen 1,0690 dollar bij het Europese slot op dinsdag.