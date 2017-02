Philips verkoopt voor ruim 600 miljoen aandelen Philips Lighting

Donderdag 9 februari 2017 00:06 Verkoop groter dan voorzien.(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft 26 miljoen aandelen Philips Lighting verkocht aan institutionele beleggers voor een bedrag van 608 miljoen euro. Dit maakte Philips woensdag nabeurs bekend.Eerder vanavond liet Philips nog weten zo'n 22,25 miljoen aandelen Philips Lighting van de hand te willen doen. Tegen een prijs van 23,40 euro per aandeel wist de onderneming evenwel flink meer stukken kwijt te raken.Van deze aandelen kocht Philips Lighting er zelf 3,5 miljoen terug voor 81,9 miljoen euro. De terugkoop past in de plannen van de onderneming om in 2017 en 2018 tot 300 miljoen euro te laten terugvloeien naar de aandeelhouders. De lichtspecialist zal deze 3,5 miljoen aandelen vermoedelijk intrekken.Door de verkoop zal het belang van Philips in Philips Lighting dalen van 71,2 naar 53,9 procent. Indien Philips Lighting vervolgens de 3,5 miljoen aandelen intrekt, zal het belang van Philips weer stijgen naar 55,2 procent.Philips verwacht de transactie op 13 februari te kunnen afhandelen.Op de rest van het belang van Philips in Philips Lighting zit een zogenoemde lock-up tot 21 april. Philips herhaalde zijn intenties om het volledige belang in Philips Lighting in de komende jaren te verkopen.Op een licht lagere beurs steeg het aandeel Philips 0,1 procent. Philips Lighting daalde 1,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 08, 2017 18:06 ET (23:06 GMT)