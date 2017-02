Heijmans en Europoles definitief zeker van opdracht TenneT

Donderdag 9 februari 2017 10:43 Opdrachtwaarde circa 200 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Heijmans en Europoles hebben van hoogspanningsbeheerder TenneT de opdracht Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV definitief gegund gekregen. Dit maakte bouwer Heijmans donderdag bekend.Heijmans maakte op 16 december vorig jaar al de voorlopige gunning bekend. Met de opdracht is een bedrag van circa 200 miljoen euro gemoeid. Heijmans heeft een belang van 60 procent in het samenwerkingsverband, terwijl het resterende belang op het conto van Europoles komt.Het project omvat het ontwerp en de realisatie van de benodigde hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West).De procedure rond de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) van beide projecten loopt nog. Terwijl de voorbereidingen voor de uiteindelijke realisatie van start gaan, zal de daadwerkelijke realisatie pas beginnen als het Rijksinpassingsplan, na uitspraak van de Raad van State, onherroepelijk is geworden.Europoles is Europees marktleider in het fabriceren van masten, kolommen en structurele systemen.Het aandeel Heijmans noteerde donderdag op een groen Damrak 1,5 procent lager op 6,54 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 04:43 ET (09:43 GMT)