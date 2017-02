Dure dollar zit Coca-Cola nog altijd dwars

Donderdag 9 februari 2017 13:37

ATLANTA (ANP) - Coca-Cola heeft de omzet afgelopen kwartaal opnieuw zien dalen. De Amerikaanse frisdrankproducent had last van onder meer de relatief dure dollar, die de opbrengsten in andere landen drukte. De winst viel in de laatste periode van 2016 fors lager uit dan een jaar eerder, blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

De omzet daalde in het vierde kwartaal met 6 procent tot 9,4 miljard dollar (8,8 miljard euro). Afgezien van wisselkoerseffecten en andere ontwikkelingen die volgens het bedrijf voor een vertekend beeld zorgen, zou evenwel sprake zijn geweest van een toename met 6 procent. De nettowinst daalde met ruim de helft tot 550 miljoen dollar.

In eigen land ging het Coca-Cola wel voor de wind. De verkopen in Noord-Amerika namen met 8 procent toe. Daarmee deed het bedrijf het naar eigen zeggen beter dan andere producenten van niet-alcoholische dranken.