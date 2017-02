Kellogg ziet kwartaalverlies oplopen

Donderdag 9 februari 2017 14:49

BATTLE CREEK (ANP) - Kellogg heeft in het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten van de ontbijtgranen- en chipsproducent werden gedrukt door kosten voor het afstoten van zijn Venezolaanse activiteiten, wisselkoerseffecten en herstructureringen, zo liet het Amerikaanse bedrijf donderdag weten.

De maker van producten als Cornflakes en Frosties boekte in het vierde kwartaal een verlies van 53 miljoen dollar, tegen 41 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde met 1,4 procent naar 3,1 miljard dollar. De vergelijkbare winst, exclusief wisselkoerseffecten, kwam echter hoger uit dan waar het bedrijf op rekende.

Kellogg maakte ook bekend een ander distributiesysteem te gaan hanteren in de VS. Door winkels niet meer direct te bevoorraden moet geld vrijkomen voor nieuwe manieren van marketing. De wijziging zorgt er wel voor dat het bedrijf voor dit jaar rekent op een omzetdaling van ongeveer 2 procent. De winst per aandeel stijgt naar verwachting met 8 tot 10 procent.