Air France legt piloten nieuw voorstel voor

Donderdag 9 februari 2017 16:38 Voorstel betreft voorwaarden personeel oprichting NewCo.(ABM FN-Dow Jones) Air France heeft de pilotenvakbonden SNPL en SPAF een nieuw voorstel voorgelegd. Dit meldde de Franse tak van Air France-KLM donderdag.De vakbonden hebben tot 24 februari de tijd om het voorstel te ondertekenen. De periode kan worden verlengd indien de vakbonden over het voorstel in overleg willen treden met de piloten.De ontwerp-overeenkomst voorziet in de oprichting van "NewCo", een nieuwe luchtvaartmaatschappij en volledige dochteronderneming van Air France. Volgens de overeenkomst zal de vloot niet groter zijn dan 18 middellange afstandsvliegtuigen en 10 lange afstandsvliegtuigen. De overeenkomst bevat tevens een winstdelingsmechanisme in de vorm van een bonus voor het Air France-personeel in 2017.De luchtvaartmaatschappij heeft zich tot doel gesteld in de herfst van 2017 de eerste middellange afstandsvlucht te lanceren. Een eerste lange afstandsvlucht staat gepland voor de zomer van 2018.Daarnaast is in het voorstel vastgelegd dat "NewCo"niet verkocht kan worden en dat alle verkeersrechten bij Air France blijven. De vluchten van de nieuwe dochteronderneming zullen worden uitgevoerd door Air France-piloten volgens de Air France-voorwaarden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 10:38 ET (15:38 GMT)