Intertrust boekt meer winst en omzet

Intertrust heeft vorig jaar meer winst omzet geboekt dan verwacht, hoewel de onderliggende marge op het bedrijfsresultaat licht daalde door integratiekosten. Dit maakte het trustkantoor vrijdag bekend.Intertrust boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 15,9 miljoen euro, waarmee de jaarwinst uitkwam op 52,0 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst slechts 2,6 miljoen euro, door hoge financieringskosten en kosten van de beursgang.De aangepaste nettowinst bedroeg 113,2 miljoen euro of 1,27 euro per aandeel voor het hele jaar. Dat was iets minder dan de 115 miljoen euro of 1,25 euro per aandeel waar analisten van uitgingen."Ik ben tevreden over onze solide prestatie en de voortgang die we gemaakt hebben met de integratie van Elian", zei CEO David de Buck. "Op de Kaaiman-eilanden zien we een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal en lagere uitstroom van juridische entiteiten in het vierde kwartaal en het begin van 2017."Intertrust boekte een jaaromzet van 385,8 miljoen euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. Dat is meer dan de 380 miljoen euro waar analisten op rekenden.De groei is vooral afkomstig van overnames. Vorig jaar lijfde Intertrust Elian Group in, dat vanaf 23 september meegenomen wordt in de resultaten. De autonome omzetgroei over 2016 daalde naar 2,6 procent, van ruim 8 procent in 2015. Dit cijfer werd door de analisten exact zo verwacht. De leegloop op de Kaaiman-eilanden, waar klanten massaal overstapten op hun oude trustkantoor, zorgde voor een groeivertraging.De onderliggende EBITA-marge kwam 16 basispunten lager uit op 40,3 procent door de lagere marge op de Kaaiman-eilanden, die niet geheel kon worden gecompenseerd met hogere marges in Luxemburg.Private equity-investeerder BlackStone bracht Intertrust in oktober 2015 naar de beurs voor 15,50 per aandeel. Het voormalige trustkantoor van ABN AMRO-onderdeel Mees Pierson beheert vennootschappen voor juridische en fiscale constructies om de heffing van dubbele winstbelasting in verschillende landen te vermijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de duizenden belastingverdragen tussen landen.Het aandeel Intertrust sloot donderdag op een groene beurs 1,7 procent hoger op 17,85 euro.