Beursblik: NIBC verlaagt advies TKH Group naar Houden

Vrijdag 10 februari 2017 09:35 Koersdoel blijft 39,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC Markets heeft vrijdag het advies voor TKH Group verlaagd van Kopen naar Houden met een ongewijzigd koersdoel van 39,00 euro.Sinds NIBC het aandeel begon te volgen in juli 2016 met een koopadvies, is het fonds met 30 procent gestegen, zo merkte analist Martijn den Drijver op. Daarmee steeg het aandeel sneller dan de AMX.Verder merkte Den Drijver op dat de outlook van het bedrijf positief is, nu bepaalde eindmarkten zich in de juiste richting bewegen en dat investeringen zijn vruchten afwerpen.Op basis van de door Den Drijver verwachte verdisconteerde kasstroom voor de komende vijf jaar, denkt de analist dat er evenwel weinig opwaarts potentieel in het aandeel zit. Als gevolg haalde NIBC TKH van de kooplijst.Op een groen Damrak koerste het aandeel vrijdagochtend kort na opening van de beurzen 0,4 procent hoger op 38,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 10, 2017 03:35 ET (08:35 GMT)