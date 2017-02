Beursblik: S&P Equity Research verhoogt koersdoel SBM Offshore

Vrijdag 10 februari 2017 09:35 Koersdoel naar 13,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) S&P Equity Research heeft vrijdag het koersdoel voor SBM Offshore verhoogd van 12,00 naar 13,00 euro met een ongewijzigd Verkopen advies.Analist Jia Man Neoh constateerde dat de resultaten van SBM in de tweede helft van 2016 werden gedrukt door rentebetalingen en noemde de outlook voor 2017 teleurstellend. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) was volgens S&P 2 procent beter dan verwacht.De marktvorser verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel voor dit jaar van 1,21 naar 1,01 dollar per aandeel. Voor 2018 rekent de analist op een winst per aandeel van 1,35 dollar.Het aandeel SBM Offshore noteerde vrijdag op een groene beurs 0,4 procent hoger op 14,17 euro.Door: ABM Financial News.