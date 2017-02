Beursblik: S&P negatiever over Aegon

Vrijdag 10 februari 2017 20:00 Verzekeraar heeft last van lage renteklimaat.(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft de outlook voor Aegon verlaagd van stabiel naar negatief bij een ongewijzigde AA min-status. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse kredietbeoordelaar.Het ratingbureau noemde in zijn rapport uitdagingen zoals het lage renteklimaat in Europa en minder gunstige omstandigheden in Amerika. Ook is de balans in de afgelopen jaren verzwakt door een aantal afschrijvingen."In die omstandigheden wordt het moeilijk voor de groep om de winstgevendheid te herstellen en de huidige sterke balans te behouden in de komende twee jaar",aldus S&P.Volgens de kredietwaardigheidsbeoordelaar reflecteert de verlaging van de outlook de opvatting dat de kredietstatus ergens in de komende twee jaar verlaagd kan worden, bijvoorbeeld wanneer Aegon er niet in slaagt zijn kapitaalpositie op een duurzaam niveau te houden of wanneer de winstgevendheid niet herstelt.Aegon komt op 17 februari met jaarcijfers. Op een groene beurs sloot het aandeel Aegon vrijdag 0,4 procent hoger op 5,15 euro.