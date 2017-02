Nederland behoort tot select gezelschap bij Fitch

Zaterdag 11 februari 2017 09:28 Kredietbeoordelaar hanteert voor 11 landen hoogste kredietrating.(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings zal in de komende 12 tot 24 maanden waarschijnlijk geen kredietratings verlagen van landen met een AAA-status. Dit maakte de kredietbeoordelaar deze week bekend.Momenteel hanteert Fitch voor slechts 11 landen de hoogste kredietbeoordeling, namelijk voor Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Singapore, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.Het aantal landen met een AAA-rating ligt op het laagste niveau sinds 2003. Op het hoogtepunt hanteerde Fitch voor liefst 16 landen de hoogste kredietbeoordeling.Er vallen geen downgrades van de AAA-landen te verwachten op korte termijn, maar volgens Fitch bestaat er ook een uiterst kleine kans dat nieuwe toetreders tot het gezelschap in beeld komen."Geen enkel land heeft een positieve outlook, wat een upgrade naar AAA in de komende 12 tot 24 maanden onwaarschijnlijk maakt", aldus Fitch.In de afgelopen tien jaar viel slechts één nieuwkomer te verwelkomen in de lijst met AAA-landen, namelijk Australië in november 2011. Na de financiële crisis raakten respectievelijk Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk de hoogste kredietrating kwijt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 11, 2017 03:28 ET (08:28 GMT)