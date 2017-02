Beursblik: S&P verlaagt outlook Aegon

Zaterdag 11 februari 2017 09:35 Kredietrating blijft AA-.(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft vrijdag de outlook voor Aegon verlaagd van Stabiel naar Negatief, maar hield wel vast aan de AA- rating voor de verzekeraar.Volgens S&P ziet Aegon zich geconfronteerd met uitdagingen in Europa gelet op de lage rentestanden, gecombineerd met minder gunstige omstandigheden in de Verenigde Staten en een verzwakte balans na "verscheidene eenmalige verliezen in de afgelopen jaren".Deze omstandigheden maken het volgens de kredietbeoordelaar lastig om de winstgevendheid te herstellen en de balans sterk genoeg te houden.Het aandeel Aegon sloot vrijdag op een groene beurs 0,4 procent hoger op 5,15 euro.