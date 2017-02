Beursblik: ING verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Maandag 13 februari 2017 08:46 Koersdoel naar 8,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 5,70 naar 8,50 euro bij een ongewijzigd Houden advies.De koersdoelverhoging volgt op de kwartaalresultaten die het staalbedrijf vorige week bekendmaakte. Analist Jaap Kuin wees op de beter dan verwachte winst die ArcelorMittal rapporteerde en de verlaging van de schuld. Door de schuldverlaging is een eventuele dividendbetaling dichterbij gekomen, volgens de marktvorser.Het aandeel ArcelorMittal is afgelopen vrijdag ruim 9 procent hoger gesloten op 8,22 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2017 02:46 ET (07:46 GMT)