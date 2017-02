Beursblik: winst ABN AMRO lager door reorganisatiekosten

Maandag 13 februari 2017 13:04 Analisten verwachten stabiele inkomsten.(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal over het vierde kwartaal naar verwachting 14 procent minder winst boeken door reorganisatielasten. Dit blijkt uit een consensusverwachting die de bank heeft gepubliceerd.De achttien geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een nettowinst toewijsbaar aan aandeelhouders van 221 miljoen euro, tegen 256 miljoen euro een jaar eerder.ReorganisatieDe kwartaalwinst wordt gedrukt door de reguliere bankenheffingen maar ook door een aantal eenmalige verliesposten, waaronder een reorganisatielast van bruto 169 miljoen euro, een daar aan gerelateerde afschrijving van 35 miljoen euro voor leegstaande kantoren en een voorziening van 25 miljoen euro voor compensatie van klanten voor overkreditering bij het creditcardbedrijf. ING-analist Albert Ploegh verwacht ook nog 55 miljoen euro extra kosten voor de reeds lopende compensatieregeling voor aan MKB'ers verkochte renteswaps.Door de bijzondere posten is de verhouding tussen kosten en inkomsten naar verwachting verslechterd tot 79,6 procent, ondanks opnieuw lage voorzieningen voor slechte leningen.Stijgende rentebatenHet onderliggende resultaat is stabiel, verwachten de analisten, met een lichte stijging van de netto rente-inkomsten van 1,50 miljard naar 1,53 miljard euro, terwijl de fee-inkomsten licht dalen tot 442 miljoen euro. De netto rentemarge zal naar verwachting 146 basispunten zijn.Het operationele resultaat zal naar verwachting uitkomen op 425 miljoen euro. De bulk van dit resultaat is afkomst van de Nederlandse retailbank en de zakenbank, die samen goed zijn voor ruim een half miljard. De private bank droeg naar verwachting 50 miljoen euro bij, terwijl de groepsfuncties een verlies 229 miljoen euro laten zien, verwachten de analisten.LeningengroeiVolgens analisten van Deutsche Bank trekt de leningengroei met name in hypotheken en zakelijke leningen weer aan. Bij de hypotheken wint ABN AMRO marktaandeel dankzij de lange looptijden van vijftien jaar of meer die de bank aanbiedt en die worden gefinancierd met gedekte obligaties tegen een marge van meer dan 1,5 procent, volgens Deutsche.Herstellende grondstoffenprijzen beperken intussen het risico van nieuwe voorzieningen voor energie-, grondstoffen- en transportfinanciering.Basel 4De uitgestelde besluitvorming over de zogenaamde Basel 4-kapitaalregels voor banken blijft hangen boven ABN AMRO. Door zijn grote hypothenportefeuille zou ABN AMRO hard geraakt kunnen worden als de interne modellen waarmee de bank zijn kapitaaleisen wist te verlagen, grotendeels ineffectief zouden worden door de aangekondigde aanpassing van de mondiale kapitaalregels.De bank zal daarom voorzichtig blijven over hoeveel kapitaal er de komende jaren kan worden uitgekeerd, hoewel de buffer momenteel "zeer solide" is, volgens ING-analist Albert Ploegh.De kernkapitaalratio wordt voorzien op 16,6 procent en de leverage ratio op 3,8 procent.Het aandeel ABN AMRO stond maandag 0,5 procent lager op 21,50 euro.