Transavia sluit basis in München

Maandag 13 februari 2017 19:06

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia sluit komend najaar zijn uitvalsbasis in München. Dat heeft topman Mattijs ten Brink van de prijsvechter maandag bekendgemaakt. De Duitse poot is verlieslatend en het bedrijf heeft er geen vertrouwen in dat daar op afzienbare termijn verandering in komt.

Daarnaast speelt mee dat moederbedrijf Air France-KLM zich eigenlijk volledig wil richten op zijn thuismarkten, Frankrijk en Nederland. Steun vanuit de groep om daarnaast geld te steken in verdere groei van de basis in München, was er dan ook niet. Ook erkende Ten Brink dat de concurrentie in Duitsland sterker toeneemt dan gedacht, mede door de onlangs aangekondigde samenwerking tussen Lufthansa en Air Berlin.