VNV betreurt besluit Transavia om te stoppen in Munchen

Maandag 13 februari 2017 21:59 Vliegersvereniging gaat in gesprek met bedrijf voor betrokken werknemers.(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers betreurt het besluit van Air France-KLM dochter Transavia om de Duitse basis in München te sluiten. Dit maakte de VNV maandag bekend.Transavia kondigde aan om de hub in München eind oktober dit jaar te sluiten vanwege slechte resultaten, waarbij ook de vooruitzichten voor dit jaar wijzen op een negatief resultaat. De prijsvechter van Air France-KLM had daarbij te lijden onder de opkomende concurrentie van TUIfly en Air Berlin.In maart 2016 startte Transavia met het aanbieden van vluchten vanuit de Zuid-Duitse stad München, met behulp van vier Boeing 737-800 toestellen."Het stemt ons droef dat een bedrijfsonderdeel dat net is opgestart het levenslicht nooit echt heeft mogen zien. En bovenal dat net aangestelde werknemers al op zo'n korte termijn een einde van het avontuur zien komen", aldus voorzitter Steven Verhagen van VNV.Een groot deel van het in München gestationeerde personeel zal zijn baan verliezen. "Een slag in het gezicht van de werknemers", oordeelde Verhagen, toevoegend voor de betrokkenen in gesprek te gaan met het bedrijf.Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op een groen Damrak 4,1 procent hoger op 5,30 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2017 15:59 ET (20:59 GMT)