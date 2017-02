Peugeot aast op Opel

Dinsdag 14 februari 2017 13:02

LONDEN (ANP) - Het Franse autoconcern PSA Peugeot Citroën onderzoekt de mogelijke overname van Opel. Dat bevestigde een woordvoerder van het Franse bedrijf dinsdagmiddag na berichtgeving door verschillende media.

De gesprekken over een overname van de Europese divisie van General Motors (GM), waar ook het Britse Vauxhall bij hoort, zijn volgens de woordvoerder al in een vergevorderd stadium. Garanties over een deal kunnen echter nog net worden gegeven.

Een combinatie van de bedrijven zou zo'n 16 procent van de Europese automarkt in handen krijgen. Daarmee zou Renault, de huidige nummer twee van Europa na Volkswagen, opzij worden gezet. GM was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Strategische samenwerking

PSA zou de overname onder meer overwegen om toegang te krijgen tot bepaalde technologie op het gebied van elektrisch rijden, aldus ingewijden. Ook zouden er veel voordelen ontstaan door gezamenlijk onderdelen in te kopen. Voor GM zou de verkoop een redelijk ongeschonden vertrek kunnen betekenen uit Europa, waar de prestaties sinds het Britse brexitreferendum en de val van het pond onder druk staan.

GM en PSA gingen in 2012 een strategische samenwerking aan, waarbij GM een belang van 7 procent in het Franse bedrijf nam. Die aandelen werden een jaar later weer van de hand gedaan, toen besparingen uit de samenwerking bleken tegen te vallen. In de periode dat beide bedrijven samenwerkten staken ook al geruchten de kop op dat Peugeot Opel zou willen inlijven.

In 2014 nam de Franse overheid een belang in PSA Peugeot Citroën. Die investering werd tegelijk met een vergelijkbare injectie door de Chinese autofabrikant Dongfeng uitgevoerd, om te voorkomen dat het bedrijf aan de zwakke Europese automarkt ten onder zou gaan.